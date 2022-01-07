زيارات تفتيشية على 70 ألف منتج

المصدر: (أبوظبي-وام)

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أكد خلف المزروعي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الأسواق والمستهلكين التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على استمرارية القطاع في تنفيذ زيارات التفتيش الميدانية لضمان سلامة المنتجات المقيدة وأدوات القياس القانونية المستخدمة والمتداولة في الأسواق.

وتطبيقًا لخطط القطاع التفتيشية على الأسواق قال المزروعي: إن القطاع نفذ خلال العام 2021 زيارات تفتيش ميدانية على ما يقارب 70.000 منتج متنوع من المنتجات المقيدة المعروضة في منافذ البيع والمراكز التجارية على مستوى الإمارة، كما تم تنفيذ ما يزيد عن 11.700 عملية تحقق من أدوات القياس القانونية .

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