«أبوفلة» سيحبس نفسه داخل غرفة زجاجية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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سوف يحبس اليوتيوبر الشاب «أبو فلة» نفسه في غرفة زجاجية اعتباراً من اليوم، لن يغادرها حتى جمع المبلغ المطلوب كاملاً بواقع 10 ملايين دولار، في وسط مدينة دبي الحيوي، الذي يزوره الملايين من مختلف أنحاء العالم، وتحديداً في منطقة «برج بلازا» في محيط برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، ليبث من هناك المحتوى الخاص بالمبادرة على قناته في اليوتيوب في بث حي يستمر حتى اكتمال جمع المبلغ المطلوب، ويشجع المساهمين من كل مكان على دعم اللاجئين والمحتاجين لتجاوز الشتاء وظروفه القاسية خلال الأشهر الأولى من عام 2022.

ويمكن للجمهور متابعة كافة مستجدات مبادرة «لنجعل شتاءهم أدفأ» وأخبارها على قناة «أبوفلة» الخاصة بصانع المحتوى الصومالي حسن سليمان على موقع يوتيوب، والذي سجل محتوى قناته منذ انطلاقها أكثر من 2.8 مليار مشاهدة ويتابع «أبوفلة» الملايين من النشء والشباب في العالم من المهتمين بالتحديات التي يطلقها، والمحتوى المتخصص بالألعاب والمنافسات الإلكترونية، الذي يقدمه عبر قناته التي تعد من الأسرع نمواً على مستوى العالم من حيث معدل زيادة المشتركين، حيث سجلت حتى اليوم أكثر من 22.6 مليون مشترك.

وقال صانع المحتوى حسن سليمان «أبوفلة»: «الدفء في الشتاء لمن يعاني البرد والصقيع لا يقل أهمية عن الحاجة للطعام وماء الشرب وهناك ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة ممن يحتاجون إلى كل دعم يجدونه، لذلك أردت أن أشارك في هذه المبادرة الإنسانية، وأتمنى على الجميع المساهمة فيها لندخل الدفء على حياة المحرومين منه».

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