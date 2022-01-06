الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني الأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، وتزداد السحب المنخفضة على الساحل الشرقي والبحر وبعض المناطق الساحلية الغربية.

والرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وحالة البحر: مضطرب يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

السبت:

الطقس: غائم جزئي وتزداد السحب المنخفضة على البحر وبعض المناطق الساحلية الغربية – تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف.

الرياح: شمالية غربية غرباً وشرقية إلى شمالية شرقية على شرق وشمال الدولة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً - تظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

الاثنين:

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غرباً صباحاً – صحو إلى غائم جزئياً

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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