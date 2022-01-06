«البيان» تستقبل وفداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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استقبلت صحيفة «البيان»، اليوم، وفداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بحضور منى بوسمرة، رئيس التحرير المسؤول ومديري التحرير، كل من: طالب شاهين، وإبراهيم الحساوي، وأحمد الحوري، وآمنة البنا، وناهد النقبي، رئيس دعم المحتوى.

ترأس الوفد الزائر العقيد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وعدد من الضباط، وتم تبادل سبل الحديث للتعاون المشترك بين شرطة دبي وصحيفة «البيان»، وذلك امتداداً للعلاقات الراسخة بين الجانبين.

وثمنت منى بوسمرة الزيارة لما تعكسه من أهمية في تأكيد الشراكة الإعلامية الأمنية مع شرطة دبي وجميع الجهات الأمنية على مستوى الدولة أيضاً.

ومن جانبه، أفاد العقيد بن مويزة أن صحيفة «البيان» تتميز بحضور ومحتوى صحفي يناقش أهم القضايا والموضوعات التي تهم المجتمع محلياً وإقليمياً، مستمد من كفاءاتها التحريرية ونجاحاتها على المنصات المختلفة، ما يعزز أهمية التعاون والشراكة بين الجانبين.

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