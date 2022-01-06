29 طلعة جوية لتلقيح السحب وزيادة الأمطار خلال 8 أيام

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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في الوقت الذي سجلت فيه أدنى درجة حرارة على الدولة في جبل جيس بمقدار 3.4 درجة مئوية، سجلت المحطات الأرضية التابعة للمركز الوطني للأرصاد على مستوى الدولة أعلى 5 كميات أمطار مجمعة خلال الحالة الجوية التي بدأت منذ 30 ديسمبر الماضي واستمرت حتى اليوم 6 يناير الجاري بواقع: 150.5 ملم في سيح السلم بدبي، 89.8 ملم في سويحان، 87.2 في منطقة شوكة، 86.6 في الشويب، 82.2 في وادي الطوي.

كما سجلت كميات كبيرة من الأمطار في وادي شحة 71.1 ملم، و70 ملم في الفرفار و67.4 ملم في المرموم، و65 في المدام والشعبية و59.4 ملم في مطار دبي، و55.4 ملم في مليحة و52 في فلج المعلا و50 ملم في جزيرة ياس و47 ملم في دبا، و46 ملم في كلباء و42 ملم في مطاري الفجيرة والشارقة.

كما سجلت مناطق أخرى من 30 ـ 40 ملم في رأس غناضة ومطار آل مكتوم وميناء خورفكان والفجيرة في مربح وفي المنامة ومسافي وميناء صقر وجبل جيس وركنة وغيرها.

يشار إلى أن شهر يناير من عام 2020 شهد سقوط أعلى كميات أمطار على الدولة وذلك في ميناء صقر بواقع 229.9 ملم.

وفي نفس السياق، نفذت طائرات المركز الوطني للأرصاد منذ بدء الحالة الجوية في 30 ديسمبر الماضي وحتى اليوم 6 يناير الجاري 29 طلعة جوية لتلقيح السحب والاستمطار وزيادة كميات الأمطار، استخدم خلالها 466 شعلة نانوية و456 شعلة "غيث" إلى جانب 85 شعلة للمولدات الأرضية.

وتهدف عمليات الاستمطار التي ينفذها المركز الوطني على مدار العام إلى زيادة الحصاد السنوي من مياه الأمطار ودعم الوضع المائي للدولة وزيادة معدلات الجريان السطحي للأودية وكذلك دعم المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية.، وخلال العام الماضي 2021 أجرى المركز الوطني للأرصاد 287 طلعة جوية لتلقيح السحب، وتم خلالها استخدام 5698 شعلة منها 4698 شلعة نانو و960 شعلة عادية.

وخلال الثمانية أيام الماضية تأثرت الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تكاثر السحب الركامية التي أدت بدورها إلى هطول الأمطار مختلفة الشدة على أغلب مناطق الدولة مصحوبة برياح نشطة أدت إلى إثارة الغبار والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية واضطراب البحر وارتفاع الأمواج في الخليج العربي وبحر عمان.

واستمر طقس اليوم غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحيانا، مع زيادة السحب المنخفضة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وبدت الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحيانا وكانت مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، فيما استمر اضطراب البحر وارتفاع الموج في الخليج العربي.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الجمعة صحوا الى غائم جزئيا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع، ويكون الطقس رطبا صباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر مضطرب يصبح متوسط الموج بعد الظهر في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف في بحر عمان.

يشار إلى أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم كانت في مطار الفجيرة وكلباء في الشارقة بواقع 24 درجة مئوية عند الساعة الثانية عصرا.

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