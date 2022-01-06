"الصحة "تطلق منصة تعليمية جديدة للجهات العاملة في قطاع الرعاية الصحية

المصدر: وام

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وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة "باير" الشرق الأوسط لإطلاق مبادرة تعليمية جديدة حول التطوير والتدريب من أجل التميز في أنظمة الصيدلة السريرية "STEPS" تهدف إلى دعم الجهات الصحية بالدولة عن طريق تطوير قدرات مختلف أجزاء المنظومة الطبية من المنظمين والمساهمين والموردين والصيادلة عبر تقديم مكتبة إلكترونية ونماذج تدريبية حول اقتصاديات الصحة وتثقيف المجتمع الطبي حول أفضل ممارسات الرعاية الصحية.

تم توقيع مذكرة التفاهم في الجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسعادة إرنست بيتر فيشر السفير الألماني لدى الدولة بالإضافة إلى عدد من ممثلي ع قطاعات الوزارة ومسؤولي شركة "باير" وقيادات القطاع الطبي والهيئات الصحية.

ويستهدف إطلاق برنامج "STEPS " تعزيز قدرات جميع أطراف منظومة اقتصاديات الصحة في الإمارات ما يمكنهم من تقديم خدمة أفضل للمرضى والتعامل مع مقدمي الخدم حيث سيساهم البرنامج في دعم الجهات الصحية في اتخاد القرار وتبني عملية تقييم التكنولوجيا الصحية بسهولة.

وأكد الدكتور أمين الأميري على أهمية تعزيز الشراكات مع الجهات المحلية والدولية لترسيخ مكانة دولة الإمارات في قطاع الرعاية الصحية عن طريق التوسع في توفير خدمات الرعاية الصحية وتقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة.

مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال هذه الشراكات مع مختلف المنظمات العالمية التي تأتي مدعومة باتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم. مشيراً إلى حرص الوزارة على التوسع في هذا المجال ايماناً منها بالدور الحيوي لهذه الشراكات في تحقيق مبادئ الشفافية والإنتاجية والتميز والريادة.

وأضاف: "لدينا نهج استراتيجي لإدارة المعرفة وبناء القدرات ويتم تنفيذه لخدمة عدة أهداف محددة منها تعزيز المعرفة والمواهب والمهارات والقدرات والخبرة والتدريب لدى الأفراد في قطاع الصحة".

ولفت إلى أن قطاع الرعاية الصحية في الدولة شهد خلال الفترة الماضية تطورات ملحوظة في مجال التحول الرقمي حيث تأتي هذه المبادرة لتؤكد على جهود الوزارة الهادفة إلى ترسيخ مبادئ ومفاهيم ممارسات الابتكار وفق أفضل المعايير العالمية على كافة المستويات الاستراتيجية والتنظيمية والتشغيلية. وذلك لتحقيق التقدم النوعي في خدمات الرعاية الصحية.

من جانبه قال هينريك ولف رئيس قسم المستحضرات الصيدلانية في "باير" الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرات التعليم المستمر التي تدعمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار جهودها لتطوير ممارسات الرعاية الصحية في دولة الإمارات.. ونأمل أن يساهم هذا البرنامج في دعم العاملين في المنظومة الطبية عن طريق توفير الموارد والسبل التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم جودة الحياة. ونحن نعتقد أنه يمكننا تحقيق رؤيتنا "العلم من أجل حياة أفضل" من خلال دعم مجتمعاتنا وتوفير الأدوات والمواد التعليمية المناسبة".

من جانبه قال محمد عبد الباقي رئيس قسم الوصول الى الأسواق الجديدة في دول الخليج لدى "باير".. " نسعى عبر هذه المنصة التعليمية المتكاملة لتقديم نهج جديد للتعلم وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة مما يمهد الطريق لأسلوب تقييم جديد للتكنولوجيا الصحية في المنطقة".

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