غداً.. أول يوم جمعة دوام رسمي في تاريخ الإمارات

المصدر: البيان

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تشهد الإمارات، غداً، ولأول مرة في التاريخ تطبيق نظام العمل يوم الجمعة وفق نظام العمل الأسبوعي الجديد.

وستكون ساعات الدوام الرسمي غداً من الساعة 7.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً (4 ساعات ونصف) ، ومن يوم الاثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر (8 ساعات عمل)، بما يعادل 4 أيام ونصف في الأسبوع في جميع إمارات الدولة، عدا الشارقة "4 أيام عمل و3 أيام إجازة بما فيها الجمعة" .

وتم توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام ما عدا إمارة الشارقة حيث لم يطرأ تغيير على موعد صلاة الجمعة.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

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