في اليوم المفتوح.. جامعة الغرير تقدم إعفاء من رسوم القبول بنسبة 100% والمنح 70%
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تقيم جامعة الغرير يوماً مفتوحاً يومي السبت والأحد 8 و 9 يناير 2022 المقبلين من 12:00 م حتى 6:00 م وتقدم خلاله فرصة الحصول على إعفاء من رسوم القبول بنسبة 100٪ والمنح الدراسية تصل إلى 70٪ .
وأعلنت الجامعة أن باب القبول مفتوح الآن لفصل شتاء 2022، وللتسجيل اضغط على الرابط التالي :
http://admission.agu.ac.ae/
وتنوه الجامعة إلى أنه يتوجب الحصول على المرور الأخضر في تطبيق الحصن للدخول الى الحرم الجامعي.