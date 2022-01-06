ضوابـط منــــــــــح المرونة للعمـل عن بعـد لموظفي الحكومة الاتحادية يــــوم الجمعـة

المصدر: البيان

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية يوم الجمعة، بناء على النظام الجديد للعمل الأسبوعي بما يضمن استمرار تقديم الخدمات، وحسن سير العمل في الحكومة الاتحادية أثناء تطبيق نظام العمل عن بعد في هذا اليوم.

ضوابـط منــــــــــح المرونة للعمـل عن بعـد يــــوم الجمعـة:

-أن تتوفر في الوظيفة والموظف الذي يشغل الوظيفـة شروط وضوابـط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.

-أن تقوم الجهة الاتحادية بتحديد الوظائف الملائمة للعمل عن بعد لديها من خلال التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

-صـدور الموافقة المسبقة للموظـف بشـأن عمـلـه عـن بعـد يـوم الجمعـة مـن الرئيس المباشر بالتنسيق مع مدير الإدارة التي يتبعها وإدارة الموارد البشرية في جهة العمل.

-وجود عدد كاف من الموظفين في مقر الجهة الاتحادية بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون مـن مـقـر العمل عن 70% من إجمالي الموظفين.

- إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يبعد مقر عمله عن مقر إقامته.

-مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد تواجه الموظفين في هذا الجانب.

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