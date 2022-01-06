1219 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من برامج النقاط المرورية خلال 2021

المصدر: وام

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استفاد 1219 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي من 789 دورة لتخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة خلال العام 2021.

وأكد العقيد أحمد جمعة مطر الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة.

وأوضح أن الإدارة نفذت البرنامج باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والآسيوية لتأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم في محاضرات ودورات متخصصة.. مشيراً إلى أنه يحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام ويتم خلالها تخفيض /8 / نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه عن /23/ نقطة مرورية.

وأشار إلى أن البرنامج يركز على توعية السائقين بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية، وتعرف على السوابق المرورية الثلاثة ، و السابقة المرورية الأولى هي عند بلوغ المخالف 24 نقطة، و الثانية عند بلوغ المخالف 48 نقطة، و الثالثة عند بلوغه 72 نقطة خلال عام واحد.

ونصح الخييلي السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات و حفاظاً على سلامة الجميع .. مؤكداً استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة كورونا"كوفيد 19" ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لإتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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