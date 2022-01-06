إصدار دليل الجرعات الداعمة للقاحات «كوفيد 19» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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كشفت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن إصدار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، دليل الجرعات الداعمة للقاحات «كوفيد 19»، الذي يوصي جميع الأفراد المؤهلين بأخذ هذه الجرعة.

وقالت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، حول فيروس «كورونا» المستجد «إنه وفقاً للدليل، وبالنسبة للمطعمين بالجرعتين من تطعيم ساينوفارم، يوصى للفئات أكثر عرضة لمخاطر المرض، مثل أصحاب الأمراض المزمنة، والأفراد من عمر 50 عاماً فما فوق، بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور 3 أشهر من الجرعة الثانية، وباقي الفئات من عمر 16 عاماً فما فوق، ينصح بأخذ الجرعة الداعمة بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، من نفس التطعيم أو تطعيم آخر».

وأضافت «بالنسبة للمطعمين بتطعيم «فايزر - بينوتك»، ينصح بأخذ الجرعة الداعمة لجميع الأفراد من عمر 18 عاماً، وذلك بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية من نفس التطعيم، كما أنه بالنسبة للفئات المطعمين بتطعيم سبوتنيك V، يوصى بأخذ الجرعة الداعمة لجميع الأفراد من عمر 18 عاماً، بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية، من نفس التطعيم أو تطعيم آخر».

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، أن دولة الإمارات منذ بداية الجائحة، قدمت نموذجاً فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس، لإدارة هذه الأزمة الصحية العالمية.

وذكرت أن القِطاع الصحي، يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية، من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المئة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 92.31 في المئة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأضافت «أثبتت الدراسات، أن التطعيمات بجرعاتها الأساسية والداعمة، تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته، والوفيات، ولها دور فعال في إيقاف المتحورات من الظهور».

وقالت: «إننا نوصي الأفراد المؤهلين، بتلقي الجرعات الداعمة، حماية لهم، لا سيما فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، نظراً لما يشكله تلقي الجرعات الداعمة، من دعم للجهود الوطنية في مكافحة الجائحة والمتحورات، ولتحقيق الأمن الصحي في المجتمع».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 29880 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 22,750,991 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 230,03 جرعات لكل 100 شخص.

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 469028 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2708 حالات إصابة جديدة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 774897 حالة. وأعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 743 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 749254 حالة.

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