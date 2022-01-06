20 برنامجاً تدريبياً نفذتها الموارد البشرية بالفجيرة 2021

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

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كشفت نورة جميع الهنداسي رئيسة قسم التدريب والتطوير، في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، عن تنفيذ القسم أكثر من 20 برنامجاً تدريبياً عن طريق الاتصال المرئي «زووم» لموظفي الحكومة وطالبي الوظائف والطلبة الخريجين على مستوى الدولة بشكل يتناسب مع احتياجاتهم، ضمن الخطة التدريبية لسنة 2021، حيث استفاد من البرامج المطروحة أكثر من 2447 شخصاً، وشهدت مشاركة أكثر من 38 جهة حكومية، وشملت البرامج: دورات تدريبية وورشاً مع ضمان تنوعها في ما تتعلق بالإدارة والمحاسبة والقانون والبرامج التقنية والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل وبرامج الإبداع والابتكار بالإضافة إلى الملتقيات.

وأشارت الهنداسي إلى أن الدائرة تعمل وفق خطة استراتيجية، تهدف إلى تنمية مهارات المتدربين لديها باعتماد أفضل الطرق والأساليب والتقنيات الحديثة، وفي ظل إجراءات وتدابير احترازية ضد فيروس «كورونا»، من خلال تفعيل منظومة التدريب «عن بعد».

وأوضحت: إن التدريب المهني استقطب نحو 1024 متدرباً ومتدربة خلال عام 2021، منهم متدربون موظفون، وجامعيون، وطلبة الثانوية العامة،بالإضافة إلى خريجي البرنامج التدريبي المهني الافتراضي «فرصة».

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