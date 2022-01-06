«تعاونية الاتحاد»: دمج أصحاب الهمم أولوية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة أنها قامت بتهيئة بيئة عمل مناسبة للمواطنين من أصحاب الهمم ممن يبذلون جهوداً جبارة للتغلب على تحديات الحياة، لاستقطابهم ودمجهم وتمكينهم من أداء عملهم على أكمل وجه، لافتة إلى أنها وظفت في إداراتها وفروعها ومراكزها المنتشرة بجميع مناطق دبي عدداً من أصحاب الهمم، حيث بات لديهم بصمات واضحة في العمل وأثر مميز باجتهادهم وإصرارهم على تأدية وظائفهم على أكمل وجه بعد فترة التدريب والتأهيل، وذلك بسبب ملاءمة بيئة العمل لأصحاب التحدي في التعاونية، مبينة بأن دمج المواطنين من أصحاب الهمم في وظائفها تعتبر أولوية في مسيرتها الاقتصادية الوطنية.

وتفصيلاً، أكد أحمد سالم بن كنيد الفلاسي مدير إدارة الموارد البشرية والتوطين في التعاونية: أن الإرادة تصنع المستحيل وتدفع الشخص لمواجهة التحديات إلى أن يصل إلى الهدف الذي يريده، إذ إن البحث عن فرصة وظيفية غير صعب على جميع الفئات ولكن قد يكون صعباً على فئة أصحاب الهمم، وذلك يعود لكل بيئة وطبيعة عمل موجودة أو وظيفة شاغرة، مشيراً إلى أن التعاونية استطاعت خلال السنوات الماضية خلق وظائف إدارية لأصحاب الهمم، معتمدة في ذلك على خطتها لتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات تلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة بالدولة بما يتناسب مع خطط الإمارات المستقبلية، وجعلهم جزءاً مكملاً للكادر البشري عبر توفير فرص العمل لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات والوسائل التي تتيح لهم فرصة خدمة المجتمع والوطن، من خلال بيئة عمل مناسبة وممكنة للاندماج.

وتابع: بعض المواطنين من أصحاب الهمم التحق للعمل بالتعاونية منذ أكثر من 10 سنوات، وذلك بعد أن أطلقت التعاونية قائمة خاصة بشروط البيئة المؤهلة لتشغيل أصحاب الهمم ووضعت الاستراتيجيات اللازمة لاستقطابهم ودمجهم بالوظائف الإدارية، حيث كانت حريصة في طرح وظائف لهم طوال الأعوام الماضية ووضعت خططاً مستقبلية لاستقطاب المزيد منهم خلال السنوات المقبلة بما يتناسب مع خطط الدولة لمئويتها لعام 2071 وبرنامج نافس الذي أطلقته القيادة الرشيدة بالدولة خلال شهر سبتمبر 2021.

وبين بأن المواطنين من أصحاب الهمم الذين التحقوا بالعمل في تعاونية الاتحاد قاموا ببناء قاعدة لأنفسهم لتمكين قدراتهم، إذ قامت التعاونية بتوفير الدورات التدريبية العديدة لتطوير مهاراتهم، حتى أصبحوا من الأشخاص المنتجين لتحقيق أهداف المؤسسة وترك بصمة إيجابية في المجتمع. وأشار إلى أن العمل في القطاع الخاص يمثل فرصة قيمة للمواطنين من أصحاب الهمم والشباب الطموح لتحقيق الذات.

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