70 % ارتفاعاً في أسعار الأسماك المحلية بالمنطقة الشرقية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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كشف سليمان الخديم، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، أن أسعار الأسماك المحلية الطازجة شهدت ارتفاعاً في الأسعار في أسواق المنطقة الشرقية بنسبة تصل إلى 70% لندرتها مثل أسماك الشعري والصافي والقباب، جاء ذلك بسبب سوء أحوال الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي سادت البلاد وحالت دون خروج الصيادين للصيد خلال الـ 7 أيام الماضية بسبب اضطراب البحر وهبوب الرياح وارتفاع أمواجه، التزاماً بالتعليمات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد حفاظاً على سلامة الصيادين.

احتياجات

وأشار الخديم أن قلة المعروض من الأسماك الطازجة المحلية ساهم في ارتفاع أسعارها، حيث من المتوقع أن تشهد الأسماك المزيد من الارتفاعات في الأسعار، وما زال الصيادون حتى الآن متوقفين عن الصيد حتى استقرار حالة الطقس، لافتاً إلى أن السوق يوفر أسماكاً مستوردة لتلبية احتياجات المستهلكين حتى عودة الصيادين إلى الصيد وتوفير السمك المحلي الطازج.

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