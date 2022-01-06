الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في مجال القوى العاملة

المصدر: دبي ـ البيان

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بحث معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول القضايا المتعلقة بتطوير رأس المال البشري وأسواق العمل في الإمارات وسنغافورة والتوجهات المستقبلية لكلا البلدين في هذا الصدد.

استعرض اللقاء التشريعات والإجراءات المنظمة لسوق العمل في الدولة وما تتضمنه من أحكام تعزز من الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال، خاصة تلك التي سيتم تطبيقها خلال شهر فبراير المقبل.

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