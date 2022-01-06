«طرق دبي» تفوز بـ3 جوائز عالمية وإقليمية

المصدر: دبي - البيان

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حصدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جائزتين عالميتين وجائزة أخرى إقليمية في مجال الموارد البشرية والتطوير، وذلك في عام 2021. وقد فازت الهيئة في برنامج جوائز ستيفي العالمية بالفئة الذهبية عن (برنامج قيادي) وبالفئة البرونزية عن برنامج (برنامج قادة المستقبل).

كما حصلت الهيئة على جائزة (القمة الحكومية للموارد البشرية) فئة (أفضل مؤسسة في العام – أفضل مبادرة سعادة)، وذلك عن مبادرة (تجربة الموظف). وتأتي هذه الإنجازات ضمن جهود الهيئة الحثيثة لتعزيز ثقافة التميز المؤسسي والريادة.

وتفصيلاً قال سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «يعتبر فوز هيئة الطرق بجائزتين إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد جوائزها الإقليمية والعالمية، وتابع الأكرف، إن (برنامج قيادي) الفائز بالفئة الذهبية قد أطلق في 2018 ويستهدف الموظفين والموظفات من المواطنين الشباب فئة المهندسين، والذين بلغ عددهم 19 مهندساً، وأن البرنامج تم تنفيذه من خلال ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور القيادي والصحي والفني التخصصي، وحصل المهندسون الشباب ممن اجتازوا متطلبات البرنامج بنجاح على اعتماد معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة».

استراتيجية

وعن برنامج (قادة المستقبل)، قال الأكرف إنه تم إطلاق هذا البرنامج انسجاماً مع الغاية الاستراتيجية السابعة في الهيئة والتي تتناول ريادة هيئة الطرق والمواصلات، حيث تستهدف الهيئة استقطاب وتطوير والمحافظة على المواهب ومواءمتها مع مهارات المستقبل، كما تقوم الهيئة من خلال هذه البرامج القيادية بتقييم الكفاءات والممكنات القيادية وتصميم برامج قيادية تطويرية تتواءم مع مستقبل التنقل.

وجاء فوز الهيئة بجائزة الموارد البشرية للجهات الحكومية عن فئة «أفضل مؤسسة في العام – أفضل مبادرة سعادة» ليؤكد من جديد على الأهمية الخاصة التي توليها القيادة العليا في الهيئة لبرامج ومبادرات إسعاد الموظفين، إذ فازت الهيئة بملف تم تقديمه عن مبادرة «تجربة الموظف»Employee Experience – حيث تم تشكيل فريق عمل بناءً على دراسة الفئات الوظيفية بالهيئة، وتم معالجة بعض الموضوعات التي أظهرتها استبيانات الرأي ما رفع من مستوى رضا الفئة المستهدفة من موظفي الميدان في الهيئة.

ويأتي فوز إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة للعام 2021 نتيجة للجهود المتواصلة والحرص الدائم للهيئة على طرح وتنفيذ العديد من المبادرات المبتكرة لتطوير وصقل مهارات الموظفين التي يتم تصميمها وتنفيذها وفقاً لأهداف تركز على إعداد القادة وتأهيل الموظفين من خلال إلحاقهم ببرامج ودورات يقدمها أهم الخبراء من مختلف المنظمات والمؤسسات العالمية، وذلك تماشياً مع تطلعات وطبيعة عمل الهيئة التي تحرص على توفير كادر موظفين مؤهل ويتمتع بمستوى عالٍ من السعادة والرضا.

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