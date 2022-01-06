25 % تراجع توريد الأسماك لأسواق رأس الخيمة يرفع الأسعار

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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شهدت أسواق الأسماك في رأس الخيمة، تراجعاً في كميات توريد الأسماك نتيجة لمنع خروج الرحلات البحرية حفاظاً على قوارب الصيد والعاملين عليها من ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح الناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها الدولة، حيث سجلت أسعار الأسماك ارتفاعاً لأكثر من 25%.

وأوضح خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، أن ارتفاع الأسعار يعود لتراجع الأصناف المحلية التي يفضلها الزبائن في ظل الاعتماد على أسماك المزارع المحلية والمستوردة من أسواق الدولة بعد توقف الصيادين عن الخروج للبحر بشكل كامل التزاماً بتعليمات الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة قواربهم والعمال المرافقين لهم، نتيجة لاضطراب وارتفاع الأمواج البحرية.

وأكد المهيري، عدم تأثر الموانئ البحرية أو مراكب الصيد بتقلبات الطقس التي تشهدها الإمارة خلال الأيام الماضية، نتيجة للعمليات الإنشائية والتطويرية التي شهدتها الموانئ البحرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة، والتي شكلت نقلة نوعية في مهنة الصيد، وساهمت في توفير الحماية وتأمين الموانئ من تلك التقلبات.

رقابة

وأشار إلى أن الأسواق استقبلت كميات من الأسماك الطازجة التي وفرتها المزارع السمكية وأحواض التربية، بالإضافة لاستيراد كميات إضافية من أسواق الدولة لسد احتياجات أسواق الإمارة، في ظل الرقابة المشددة التي ينفذها مفتشو بلدية رأس الخيمة على الأسواق للتأكد من صلاحية الأصناف الموردة وجودتها وطرق حفظها.

وأكد المهيري، أن تراجع رحلات الصيد البحري لها تأثير شامل على أسواق الدولة التي تعتمد على الإنتاج اليومي لصيادي الأسماك في رأس الخيمة، بالإضافة لتأثيرها على أسعار المبيعات التي يحكمها قانون العرض والطلب، نتيجة للتكاليف الإضافية لعمليات التشغيل والعمالة التي يتحملها التجار خلال عمليات الاستيراد من سوق دبي الذي يشكل المنفذ الرئيسي لسد احتياجات أسواق الدولة من المنتجات البحرية.

وأشار إلى أن أسواق الإمارة تشهد عمليات رقابة صارمة من مفتشي إدارة الصحة في بلدية رأس الخيمة، للتأكد من سلامة وصلاحية الأسماك الموردة يومياً قبل عرضها في مناطق المزادات وداخل أسواق البيع.

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