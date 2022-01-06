زكي نسيبة: الإمارات تحتضن النوابغ ضماناً للتنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أشاد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمبادرة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ذكرى تولّيه مقاليد الحكم، والرامية إلى تشجيع المبدعين العرب واحتضانهم، لما فيه خدمة الإنسانية جمعاء، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تحتضن النوابغ ضماناً للتنمية المستدامة، وسعادة لشعوبنا وأبنائنا.

وقال زكي نسيبة: «نفتخر بأن دولة الإمارات، تمكّنت، وبشهادة جميع دول العالم، من تحقيق إنجازات عظيمة ومُذهلة، خلال فترة قياسية من الزمن، بفضل إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمبادرات دبي، التي لا تعرف المستحيل، والتي تدعم مسيرة الدولة نحو التطور لخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة».

وأضاف معاليه: «لقد وضعت القيادة الرشيدة رهانها الأكبر منذ البداية على الإنسان، تحقيق رفاهيته وسعادته، جنباً إلى جنب مع تسليحه بأعلى معايير العلوم والمعرفة العالمية المستوى، لدعم الجهود التنموية للدولة على كافة الصعد، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وفق قاعدة علمية ومعرفية مُستدامة».

آمال

وأشار معاليه إلى أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لم تعد محدودة بأرض أو فضاء، وأن تطلّعاته وآماله تُركّز على الوصول إلى نهضة تنموية مُستدامة وشاملة، في كافة أرجاء العالم العربي، مؤكداً على أن ثمار مبادرة «نوابغ العرب»، ستنعكس إيجاباً على طموحات وتطلّعات الإمارات في تحقيق مُستقبل مُستدام لشعبها وأبنائها، حافل بالسعادة والازدهار، ودعم العقول العربية العلمية المُبتكرة، باعتبارهم ثروة قومية لا تُضاهى، في رحلة البناء والتنمية، وخدمة دول المنطقة العربية والعالم، على حدّ سواء، من خلال تزويدهم بكافة الوسائل والأدوات التي تُسهم في عملية الارتقاء بالأسس العلمية البحثية، وبما يُسهم مستقبلاً في دعم مسيرة النهضة التنموية في كافة الدول العربية.

وأضاف: «منذ أن أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، نظام الإقامة الدائمة لأصحاب المواهب والكفاءات الاستثنائية، تكلّلت جهودها باستقطاب نُخبة من العلماء والمُتخصّصين في العلوم المُختلفة، وأصحاب المواهب والعقول المُبدعة، ليكونوا جزءاً من مسيرة ريادتها وتفوّقها على كافة الأصعدة.

ولا تزال حتى الآن وجهة الكثيرين ممن ينشدون تحقيق النجاحات والأحلام، والمُساهمة في التنمية، وإثراء المعارف البشرية». واختتم معاليه تصريحه قائلاً: «لقد أثبتت الإمارات أنها صاحبة بصمات فريدة في حياة الشعوب والدول، وأنها أرض الأحلام وتحقيق الفرص، وأرض الخير التي تحتضن العلم والعلماء.

ونحن على ثقة بأن هذه المُبادرة الخلاقة، سوف تُشكل دفعة قوية في تحفيز هذه العقول العربية الفاعلة والمؤثّرة، على المُساهمة بأبحاثهم وابتكاراتهم العلمية في صناعة المستقبل، الذي يُلبّي للأجيال القادمة طموحاتها القائمة على التميّز والريادة».

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