فاطمة الفلاسي: الإمارات تتصدّر المشهد لرسم ملامح المستقبل

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، أن المشروع الحضاري «نوابغ العرب»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبحث عن 1000 نابغة عربي، نابع من إيمان سموه العميق بأن استئناف الحضارة قرار وليس شعاراً، وأن الإنسان هو من يصنعها، وفي طرح المبادرة دلالة على الاعتزاز بأمجاد العرب والمسلمين على أمد التاريخ.

وأشادت الفلاسي بمنهج سموه في تغيير الواقع إلى الأفضل، والتفاني في خدمة الوطن والأمة، مشيرة إلى المَعلَم العِلْمي العالَمي (متحف المستقبل)، الذي سيكون المركز الفكري والإداري لهذه المبادرة التي تعكس رؤية سموه بترسيخ نهج الإمارات لتكون بيئة حاضنة للعلوم، وأن تتصدر المشهد، كعادتها، لرسم ملامح المستقبل.

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