انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار خفيفة على أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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انخفضت، أمس، درجات الحرارة بصورة ملحوظة على معظم المناطق، وسُجلت أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 3.9 درجات بعد ربع ساعة من منتصف الليل، فيما استمر الطقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع زيادة السحب المنخفضة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، وسقوط أمطار خفيفة، واستمرت الرياح نشطة إلى قوية السرعة وصلت سرعتها ما بين 50 إلى 60 كم/ س، والبحر ظل مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ووصل ارتفاع الموج بين 8 إلى 10 أقدام أحياناً.

وهطلت، أمس، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في العين في جبل حفيت والهيلي وركنة وسويحان وطريق ناهل، وعلى الباهية والشهامة وشارع الشيخ محمد بن راشد وكيزاد ورأس غناصة وسيح شعيب والسمحة في أبوظبي.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة، أمس، في عجمان بواقع 24.3 درجة مئوية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم الخميس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ويكون الطقس رطباً صباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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