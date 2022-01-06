99 مليار درهم استثمارات أجنبية و72 % نمواً بعدد المستثمرات

المصدر: دبي - البيان

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كشف التقرير السنوي عن أن المستثمر الخليجي خلال العام الماضي، استحوذ على 8,826 استثماراً بقيمة تتجاوز 16.88 مليار درهم، يملكها 6,897 مستثمراً، في حين بلغ عدد المستثمرين العرب 6,097 مستثمراً، سجّلوا 7,538 استثماراً، بقيمة تجاوزت 12.4 مليار درهم. وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطب سوق دبي العقاري 51,553 استثماراً جديداً بقيمة تجاوزت 99 مليار درهم، يمتلكها 38,318 مستثمراً أجنبياً.

وعلى مستوى استثمارات النساء في سوق دبي العقاري، فقد كشفت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك عن نمو يصل إلى 72 % في عدد المستثمرات في العام 2021 مقارنة بـ2020، بعد أن قامت 17,705 مستثمرات بضخ أكثر من 38.4 مليار درهم في 22,165 استثماراً خلال العام 2021، الأمر الذي يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها سيدات الأعمال تجاه سوق دبي العقاري، باعتباره وجهة آمنة للاستثمار.

وجاءت منطقة «مرسى دبي» في المرتبة الأولى على قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات بواقع 7,968 تصرفاً، تلتها مناطق: «الخليج التجاري» (5,687)، «الثنيّة الخامسة» (5,092)، «البرشاء جنوب الرابعة» (4,813)، «حدائق الشيخ محمد بن راشد» (4,352)، «برج خليفة» (4,279)، «وادي الصفا 5» (3,536)، «الحبية الرابعة» (3,261)، «المركاض» (3,150)، ومن ثم «نخلة جميرا» (2,803).

وفي قائمة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات، كانت الصدارة لمرسى دبي بتصرفات بلغت قيمتها أكثر من 28.6 مليار درهم، أما المراكز التسعة الأخرى، فكانت من نصيب «نخلة جميرا» (26.6 مليار درهم)، «حدائق الشيخ محمد بن راشد» (15.8 مليار درهم)، «برج خليفة» (14.2 مليار درهم)، «الخليج التجاري» (13.19 مليار درهم)، «الثنيّة الخامسة» (8.19 مليارات درهم)، «وادي الصفا 5» (8 مليارات درهم)، «اليفرة 1» (7.3 مليارات درهم)، «الثنيّة الرابعة» (7.2 مليارات درهم)، ثم «الحبية الرابعة» (7.19 مليارات درهم).

وتصدرت منطقة «مرسى دبي» كذلك قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات بواقع 1,440 رهناً، وتوزعت المراتب التسع المتبقية على: حدائق الشيخ محمد بن راشد (1,046)، الثنية الخامسة (1,015)، برج خليفة (922)، البرشاء جنوب الرابعة (875)، ند الشبا الثالثة (864)، اليلايس 2 (717)، الثنية الرابعة (675)، معيصم الأولى (655)، نخلة جميرا (618).

وفي تصنيف أعلى 10 مناطق من حيث قيمة الرهونات، جاءت نخلة جميرا أولاً بقيمة تجاوزت 10.39 مليارات درهم، وفي المرتبة الثانية مرسى دبي بقيمة زادت عن 10 مليارات درهم، تليهما: اليفرة 1 (6.49 مليارات درهم)، ورسان الثانية (4.7 مليارات درهم)، الخليج التجاري (4.55 مليارات درهم)، البرشاء جنوب الرابعة (3.4 مليارات درهم)، برج خليفة (3.4 مليارات درهم)، الوصل (3 مليارات درهم)، الثنية الخامسة (2.9 مليار درهم)، الثنية الرابعة (2.6 مليار درهم).

وتعكس بيانات الرهونات العقارية ثقة القطاع المصرفي بشقيه الوطني والأجنبي في سوق الإمارة العقاري، الأمر الذي يؤدي إلى توفّر السيولة والتدفقات النقدية، بالإضافة إلى الحلول التمويلية التي تطرحها البنوك للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة.

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