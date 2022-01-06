رئيس جمهورية كازاخستان يمنح سرور بن محمد ميدالية اليوبيل

المصدر: أبوظبي - وام

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منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان.. سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان «ميدالية اليوبيل» بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال كازاخستان، وذلك تقديراً لجهود سموه الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وتم تقليد سموه ميدالية اليوبيل خلال لقائه صباح أمس بقصره في أبوظبي ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وعبر سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس الكازاخستاني.. مؤكداً مواصلة الجهود لتنمية التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

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