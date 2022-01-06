62 دولة تشارك بـ «آراب هيلث 2022» 24 الجاري

المصدر: دبي - وام

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تشارك 62 دولة حول العالم بمعرض الصحة العربي «آراب هيلث 2022» الحدث الرائد المتخصص في صناعة الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

ويستقطب «آراب هيلث 2022» الذي يعود كحدث مشترك مع معرض ومؤتمر «ميدلاب» الشرق الأوسط المتخصص في مجال الرعاية الصحية والمختبرات أكثر من 3590 عارضاً من دول حول العالم.

وقال روس ويليامز مدير معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث»: إن صناعة الرعاية الصحية العالمية أظهرت قدرتها على الصمود في مواجهة الجائحة ولا تزال القوة الدافعة لعجلة التعافي والانتعاش العالمي. لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات المستمرة لجائحة «كوفيد 19» إلا أن هناك رغبة كبيرة والتزاماً منقطع النظير من قبل العارضين والخبراء في مجال الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم للاجتماع والالتقاء بشكل حضوري في معرض الصحة العربي لمناقشة أحدث حلول الرعاية الصحية.

وتستضيف كل من: السعودية ومصر وباكستان أجنحة دولية، حيث يستضيف كل جناح منها ما بين 16 و33 شركة ذات صلة بقطاع الرعاية الصحية، فيما يستضيف جناح مجلس الابتكار الأوروبي 20 شركة مختارة من جميع أنحاء صناعة الرعاية الصحية.

ويحمل معرض «آراب هيلث 2022» شعار: «بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام»، وهو ما يتماشى مع التكنولوجيا الجديدة والابتكار على أرضية المعرض مع مجموعة من العارضين الذين يعرضون أحدث منتجاتهم وخدماتهم.

وتشارك شركات «كانون» و«دريجر» و«نافكو» و«فيليبس» و«نيوم» مرة أخرى في نسخة هذا العام إضافة إلى شركات أخرى عدة منها «جي إي» للرعاية الصحية و«كارل ستورز» و«سيمنز» للرعاية الصحية.

وتعقد على هامش الحدث 4 مؤتمرات للتعليم الطبي المستمر بمشاركة 200 متحدث وخبير طبي وأكثر من 1500 مندوب من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

ويستضيف معرض «آراب هيلث 2022» نسخة افتراضية بالتزامن مع انعقاد النسخة الحضورية في الفترة من 5 يناير الجاري إلى 28 فبراير المقبل.

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