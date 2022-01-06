شيماء كرم.. 18 ساعة عمل تطوعي يومياً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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شيماء كرم طالبة مواطنة تخصص إذاعة وتلفزيون بجامعة عجمان تقضي يومياً 18 ساعة في الأعمال التطوعية على مناوبتين، فتجوب مختلف مناطق الدولة متطوعة في مراكز التطعيم والفحص إشرافاً وإدارة وتنظيماً، مقدمة التسهيلات اللازمة لطالبي اللقاح والفحص بأريحية تثلج صدورهم وتبدد مخاوفهم وتدخل الطمأنينة في نفوسهم، ولسان حالها يقول إن ساعة تطوع تؤديها فداء للوطن تعد أغلى من الصحة والمال، كما أنجزت 1400 ساعة تطوعية خلال 2021، وترى أن العمل التطوعي في الإمارات رسخ مفاهيم العمل الخيري عند المواطنين والمقيمين خصوصاً فئة الشباب المواطنين، كما أنه أصبح منهاج حياة يتميز به مجتمعنا الإماراتي.

جهات

وتقول شيماء كرم: إنها شاركت مع جهات تطوعية حكومية وخاصة وفي فعاليات مختلفة، أبرزها: التطوع في مركز المسح الوطني مع خط الدفاع الأول في منطقة الخوانيج لـ6 أشهر، ولم يقتصر تطوعها على مراكز التطعيم ومراكز فحص «كوفيد 19» فقط، بل امتد ليشمل كبار المواطنين وأصحاب الهمم نظراً لحاجة تلك الفئات للعناية وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتة إلى أنها اكتسبت العديد من الخبرات عبر منصة «الإمارات للمتطوعين»، كما شاركت في العديد من المبادرات والفعاليات التي نظمها فريق سفراء السعادة التطوعي، وكذلك فريق فرسان الإمارات من خلال جلسة ملهمة عن الشباب الملهمين الذين يتحدثون عن قصص نجاحاتهم وإنجازاتهم.

وترى شيماء كرم والتي تطمح في إكمال الدراسة ونيل درجة الماجستير في تخصص علم النفس: أن العمل التطوعي يشجع على نمو الشخصية وينمي الشعور بالمسؤولية ويعزز الوعي الاجتماعي، ويسهم في تكوين أخلاقيات العمل والقيم الاجتماعية والعمل الجماعي البناء، وإعداد كوادر مواطنة قادرة على تحمل مسؤولية البناء والتنمية لوطنها، ونشر وعي وثقافة التعاون والتكافل الاجتماعي، مبينة أنها لم تترك مكاناً أو دعوة للعمل الجماعي إلا واستجابت لها رغبة في نشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي، داعية كافة الشباب والشابات إلى الانخراط في العمل الطوعي.

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