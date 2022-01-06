مستشفى الشيخ خليفة في أم القيوين يجدد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة

المصدر: (أم القيوين - البيان)

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أعلن مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين تجديده لاعتماد اللجنة الدولية المشتركة «JCI»، مما يعكس تقيد المستشفى بأفضل المعايير والممارسات الدولية في جودة الرعاية الصحية والعناية بالمرضى.

وقال المستشفى في بيان صحفي: إنه حصل على تجديد اعتماد الختم الذهبي من اللجنة الدولية المشتركة لـ3 سنوات، تقديراً لتطبيقه الصارم للمعايير الدولية الخاصة بخدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية، وأهداف سلامة المريض، فضلاً عن توفيره تجربة متكاملة للمرضى، بما يجعله المستشفى الوحيد في أم القيوين الذي يحوز هذا الاعتماد.

وقالت الدكتورة سوميرة حقي، رئيسة الخدمات الطبية، المكتب الطبي في «بيورهيلث»: خلال تقييم مراقبي اللجنة الدولية المشتركة، استعرض مستشفى الشيخ خليفة العام سلسلة قوية من المؤهلات المتعلقة بسلامة المرضى وجودة الرعاية التي تضاهي المعايير العالمية. وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز بفريق عمل المستشفى لجهودهم الحثيثة التي أدت للحصول على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة، تقديراً لالتزامهم بالمحافظة على التميز في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة.

وقال ليام دوفي، المدير التنفيذي للمستشفى: من وجهة نظر المريض، يضفي تجديد اعتماد اللجنة الدولية المشتركة بعداً آخر للثقة بأي مستشفى، ويؤكد ضمان تحقيق أفضل الممارسات على صعيد السلامة والرعاية النوعية والمرافق الحديثة والعصرية، التي تكمّلها نخبة من الاستشاريين والأخصائيين والعاملين ذوي المهارات العالية.

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