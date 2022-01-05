«آل مكتوم الخيرية»: محمد بن راشد رائد التنمية والتقدم

المصدر: دبي ـ البيان

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هنأ محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى الـ16 لتولي سموه مقاليد الحكم راجياً لسموه موفور الصحة والعافية والمزيد من التقدم لدولتنا المعطاءة.

وقال بن غنام: إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعد قدوة لجميع العاملين في الشأن الإنساني من خلال إطلاقه مبادرتي دبي العطاء ونور دبي اللتين أصبحتا حديث الساعة والعالم، فتوفير التعليم لملايين الأطفال وإرجاع الإبصار الذي هو أغلى نعمة من الله للملايين من شعوب العالم، وإحالة حياتهم من العتمة إلى النور إنجاز سيسجله التاريخ البشري بكل فخر للإمارات وحكومتها الرشيدة وشعبها المعطاء.

وأعرب بن غنام عن أمانيه في أن تتحقق لإمارة دبي ودولة الإمارات كل ما تصبو إليه من الأمان والرخاء والتقدم المستمر في ظل القيادة الحكيمة بفضل رؤيتها الثاقبة وخبرتها وتجاربها في تكوين فرق العمل ووضع الخطط الشاملة والمتكاملة لتحقيق رؤية الدولة وغاياتها الاستراتيجية، الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات تنموية في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

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