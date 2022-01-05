سفارة الإمارات في كازاخستان تدعو المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات

المصدر: البيان

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دعت سفارة الإمارات في كازاخستان المواطنين إلى الابتعاد عن التجمعات.

وقالت السفارة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «نظراً لإعلان السلطات الكازاخستانية حالة الطوارئ، تهيب سفارة الامارات لدى جمهورية كازاخستان مواطنيها الكرام بالابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، وترجو من المواطنين التواصل على رقم الطوارئ: 97180024+».

يُذكر أن كازاخستان أعلنت، اليوم، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، إثر أنباء عن وفيات خلال أعمال عنف على مدى اليومين الماضيين.

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