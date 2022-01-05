رأس الخيمة تمدّد خفض المخالفات المرورية 50%

المصدر: البيان

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انطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على إسعاد متعامليها والتخفيف عليهم تقرر تمديد تخفيض المخالفات المرورية "50%" حتى 17 يناير الجاري، حرصاً على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت بأن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، ويستثنى من التخفيض المخالفات المرورية المشددة وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، عن طريق التطبيقات الذكية وأيضا الاستفادة من دفع مخالفات بدل الحجز عن طريق مراجعة مقر حفظ المركبات بمنطقة الساعدي ، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق، مؤكدة على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع.

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