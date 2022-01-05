توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتزداد السحب المنخفضة خاصةً على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح شمالية غربية / 25 إلى 35 قد تصل إلى 55 كم/س أحياناً نهاراً.

يكون الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والمد الثاني عند الساعة 05:20 و الجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ويحدث الجزر الأول عند الساعة 18:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:20.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 80 40

دبي 24 19 80 40

الشارقة 24 19 80 45

عجمان 25 18 85 40

أم القيوين 25 17 85 45

رأس الخيمة 24 17 80 45

الفجيرة 25 18 75 30

العين 24 15 70 35

ليوا 24 14 70 40

الرويس 22 18 85 40

السلع 22 18 85 40

دلما 22 19 80 45

طنب الكبرى 23 18 85 40

طنب الصغرى 23 18 85 40

أبو موسى 24 17 85 40

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