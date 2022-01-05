حمدان بن محمد: دبي وفرت أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وفّرت دبي أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار.. رؤية نرى ثمارها تتجسد في تنامي الاستثمارات الأجنبية التي وجدت في دبي الوجهة الآمنة والفرص الأفضل للنمو في مختلف القطاعات.



وقال سموه عبر حسابه في "تويتر" :"زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري دليل على رسوخ ثقة المستثمر العالمي في دبي واقتصادها المزدهر".



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