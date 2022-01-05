«أجرة الشارقة» تكرم سائقاً لأمانته وإرجاعه 100 ألف درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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كرّم خالد الكندي، المدير التنفيذي لأجرة الشارقة، السائق أبراهام ايراوديون، من الجنسية النيجيرية، تقديراً لأمانته وحسن تصرّفه تجاه مال الغير، حيث عثر على حقيبة تحتوي على مبلغ 100 ألف درهم في المقعد الخلفي للمركبة وقام بتسليمها للعميل، الذي عبّر عن سعادته وتقديره للسائق وللشركة.

وأثنى الكندي على أمانة السائق وحرصه على إرجاع المال لصاحبه، وأكد أن هذا السلوك الإيجابي يعكس الإخلاص والأمانة، ويشكل حافزاً لبقية الزملاء السائقين للالتزام بهذا الواجب الأخلاقي، ويعزز في الوقت ذاته من ثقة مستخدمي مركبات أجرة الشارقة، ويرسّخ حسن التعامل وإرجاع الأمانات إلى أصحابها.

وأشار المدير التنفيذي لأجرة الشارقة إلى أن الشركة تعمل بشكل مستمر على إخضاع سائقي مركباتها إلى دورات في التعامل مع الركاب والمفقودات، كما تغرس في نفوسهم قيم الأمانة والالتزام بخدمة المجتمع، داعياً الركاب إلى التواصل المباشر مع الشركة على مركز الاتصال 600525252 للإبلاغ عن مفقوداتهم على مدار الساعة.

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