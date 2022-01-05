آل صالح: بحكمة سموه.. دبي جديرة بـالرقم 1

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقدّم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، بالتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ16 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وأكّد معاليه حرص دائرة المالية على اتباع توجيهات سموّه طيلة السنوات الماضية، عبر استباق التطوّرات التنموية في دبي بالتخطيط المالي المستدام، الذي يضمن مواصلة ارتقاء دبي أعلى المراكز الريادية والحلول بقوة في مصافّ أرفع المدن وأكثرها تقدماً في العالم.

وأعرب آل صالح عن ثقته بأن إمارة دبي بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كانت وستظل جديرة بـ«الرقم واحد»، الذي أراده لها سموّه، وحققته حكومة دبي في عدّة مجالات، مؤكداً أن الحكومة في ظل التوجيهات السامية وبفضل اهتمام سموّه وحرصه على التوجيه بتطوير العمل الحكومي في مختلف القطاعات تواصل العمل بجدٍّ للوصول إلى الرقم واحد في مزيد من المجالات، وضمان أعلى درجات السعادة للمجتمع.

وأكّد معالي آل صالح أن حكمة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مكّنت الإمارة من الصمود بنجاح في مواجهة الأزمات التي ضربت العالم بأسره في 2009 وفي 2020، والتعافي منها والخروج بصورة أقوى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز