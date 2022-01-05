أحمد بن سعيد: نفخر بالعمل تحت لواء محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ16 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «نفخر بالعمل تحت لوائكم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد هنيئاً لشعبنا بقيادتكم الرشيدة، فقد حققنا الكثير من الإنجازات في عهدكم الميمون، وما زلنا نمضي بثقة وتفاؤل نحو المستقبل».

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