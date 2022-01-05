«بو راشد الضرغام» أغنية لطارق المنهالي

المصدر: دبي ـ البيان

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أطلق الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أخيراً، أغنيته الجديدة «بو راشد الضرغام» احتفاء بالذكرى الـ16 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.

وتشكّل المناسبة العزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، فرصة للتأمل في حجم العمل والإنجاز الذي تحقق بفضل رؤية وتوجيهات سموه خلال تلك السنوات، ومنهم المنهالي الذي تغنى من خلال أغنية «بو راشد الضرغام» بصفات وإنجازات فخر الأجيال وفارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أضحى نموذجاً عالمياً يُعتدّ به في القيادة والإدارة والفكر.

وجاء في مطلع أغنية «بو راشد الضرغام»:

الشيخ ياللي سمعته عالميّة

بالفعل والأوصاف وهيبة عظيمة

راعي الطوايل سيدي والحميّة

بوراشد الضرغام ربي يديمه

مروض الخيل الجموح القويّة

ومشافي جروحٍ عميقة سقيمة

ما خلق مثله فالبشر والبريّة

بينه وبين المجد عشرة قديمة

قوي بأس ويعشق الأولية

والرقم الأول في حياته لزيمه

يسابق رياح النسيم العتيّة

للطيب طيب … ونار تحرق خصيمه

الجدير بالذكر، أن أغنية طارق المنهالي الجديدة من كلمات حميد الدرعي وألحان عالي الهامة وتأليف وتريات معن الحسام.

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