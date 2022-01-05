بدء تنفيذ مبنى وقف سكن العمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، عن البدء في تنفيذ مشروع إنشاء «مبنى وقف سكن العمال» على أرض مملوكة للدائرة في منطقة المحيصنة الثانية، وبتمويل من المؤسسة، حيث تم تصميم المبنى استناداً إلى أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني، فضلاً عن مراعاة معايير الأبنية الخضراء والتطورات العمرانية الحديثة في إمارة دبي.

وقام كل من حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، وعلي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، إلى جانب المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات من الجهتين، إضافة إلى المهندسين من المؤسسة، وشركة أرتش دوم للاستشارات الهندسية وشركة الريان للمقاولات العامة، بجولة تفقدية للموقع، إذ تسهم هذه الخطوة في دعم ومساندة خطط التنمية المستدامة، وستعكس مجموعة من المخرجات الإيجابية للمجتمع.

تكافل

وفي هذا السياق، أكد مدير عام «إسلامية دبي»، أن مشروع «مبنى وقف سكن العمال» يوضح أهمية التكافل والتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية التي من شأنها أن تعزز آلية الاستدامة البيئية من خلال الالتزام بالمعايير العالمية المعتمدة في البناء، ترسيخاً لقيم الاستدامة وتعزيزاً لمكانة إمارة دبي كمركز عالمي تنطلق منه الحلول المبتكرة، مثنياً على التعاون المستمر والمثمر مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، الذي يصب في مصلحة المبادرات الإنسانية التي تترك أثراً نوعياً كبيراً للحالات الإنسانية في مختلف أوجهها.

اهتمام

ومن جانبه، قال علي المطوع، الأمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: إن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، بمن فيهم الفئة العمالية، وتحرص المؤسسة على المساهمة في تقديم الحلول التي من شأنها توفير السكن لهذه الفئة بشكل مباشر أو عبر التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع بقطاعيه الحكومي أو الخاص، ولفت المطوع إلى أن تنفيذ مشروع «مبنى وقف سكن العمال» يعود ريعه على عموم المساجد، ويحقق الاستقرار السكني للعمال وسيظهر أثره الإيجابي على حياتهم الأسرية والعملية.

استدامة

وتابع المطوع نتوجه بالشكر لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إطلاق المشروعات الخيرية المستدامة، التي تسهم في دعم المجتمع وتطويره، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع الدائرة في مشروعات جديدة ذات أثر تنموي مباشر على الأفراد والمجتمع.

ويتكون المبنى من طابق أرضي، وطابقين مكرر والسقف، لتلبية كافة المتطلبات والتسهيلات للقطانين فيه، حيث تم في نهاية الجولة التفقدية أخذ صور تذكارية في الموقع للأعمال الإنشائية.

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