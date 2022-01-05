سيف بن زايد يكرم أمجاد الكعبي الحاصلة على وسام خدمة المتعاملين

المصدر: أبوظبي - وام

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كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمجاد الكعبي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة الحاصلة على وسام خدمة المتعاملين ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في الدورة الثالثة 2021.

فقد سلم سموه الفائزة شهادة موقعة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب الوسام الممنوح من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب سموه عن امتنانه وتقديره للمكرمة أمجاد الكعبي، شاكراً لها جهودها وتميزها وحثها على مواصلة مسيرة التميز والريادة والاستفادة من تجربتها وخبراتها في تطوير العمل بشكل مؤسسي.

ودون سموه عبر «تويتر»: «فخورون بتكريم الأخت أمجاد الكعبي بوسام خدمة المتعاملين من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في دورته الثالثة، لتكون بذلك نموذجاً مشرّفاً للمواطنة الإيجابية وقدوةً تُحتذى بجهودها المتميزة في إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة حياة المجتمع، أطيب الأمنيات لها بدوام التوفيق والنجاح».

حضر التكريم اللواء أحمد محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط.

ويعد «برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة» مبادرة ريادية تقدمها الإمارات ترتكز على التحول نحو خدمات تتمحور حول المتعامل وزيادة رضا المتعاملين والكفاءة الحكومية ضمن إستراتيجية حكومة الإمارات للخدمات الحكومية التي تستهدف رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، والأولى عالمياً في مؤشرات الثقة والكفاءة الحكومية.

يعمل البرنامج من خلال الفرق الفنية والمختصة على تقديم وتطوير عدد من المبادرات التي تعد أولويات إستراتيجية، وهي نشر ثقافة إسعاد المتعاملين ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات والابتكار في إسعاد المتعاملين والفاعلية الذكية للخدمات وأسس الحكومة الذكية.

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