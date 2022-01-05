هزاع بن زايد: مبادرة للحاضر والمستقبل من قائد يصنع الفارق

المصدر: (دبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ذكرى توليه مقاليد الحكم، تجسد الوعي العميق بضرورات العصر وشروط استئناف الحضارة.

ودون سموه عبر «تويتر»: «مبادرة نوابغ العرب التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد في ذكرى توليه مقاليد الحكم، تجسد الوعي العميق بضرورات العصر وشروط استئناف الحضارة عن طريق اكتشاف العلماء والمفكرين وتوفير الدعم والرعاية لهم وفتح آفاق العالمية أمامهم.. بادرة للحاضر والمستقبل من قائد يصنع الفارق في كلّ لحظة وأوان».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز