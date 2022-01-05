أناند كومار: مبادرة ستغيّر مستقبل العرب

المصدر: مومباي - وفاء فاروق

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أكّد عالم الرياضيات الهندي، أناند كومار، أنّ مبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ستغير مستقبل العالم العربي من خلال مساعدتها المجتمع العربي ورفده بآلاف العلماء.

وأضاف كومار: «شعار المبادرة «صناعة العظماء تبدأ من إيجادهم» هو الشعار الأمثل لتحفيز النوابغ على الانضمام للمشروع العظيم، هناك العديد من النوابغ قرروا الاستسلام للهزيمة والتخلي عن الحلم فقط لأنهم يجدون صعوبة في الوصول إلى الجهات المختصة، هذه المبادرة ستصل للذين لا يستطيعون المحاربة من أجل حلمهم». وناشد كومار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تشمل مبادرته المقبلة كل دول العالم التي لا تمتلك الإمكانات والرؤى لرعاية نوابغها.

وقال كومار: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد معروف للعالم أجمع بحكمته اللافتة للأنظار ومبادرته الرائدة، لم يكتفِ فقط بتقدم دولته، لكنه يسعى دوماً لرؤية عالم أفضل ومستقبل مشرق، الاهتمام بالتعليم ليس فقط ببناء مدارس جيدة واختيار أفضل المدرسين، بل بتنمية مواهب كل طالب علم وتشجيعه على الإبداع في المجال الذي يريده حقاً، وهذه المبادرة ستحقق ذلك».

وأضاف: «من خلال تجربتي الشخصية، أحد هؤلاء النوابغ الذين يرغبون فقط بوميض أمل أو شبه فرصة لتحقيق أحلامهم، كنت على استعداد لتقديم أي تضحية مقابل مواصلة دراستي في جامعة كامبريدج، لذلك وبعدما أصبحت عالماً مؤثراً قدمت مشروع سوبر 30 حتى أحيي آمال الآلاف ممن لديهم نفس الأحلام والموهبة».

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