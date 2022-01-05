شرطة دبي: مشاكل كهرباء السيارات تكثر خلال الأمطار

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أكد الخبير أول أحمد محمد أحمد من قسم الحرائق بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان»، أن بعض مالكي السيارات لا يهتمون بالصيانة الدورية للسيارة ويجهلون عواقب الأعطال البسيطة طالما أن السيارة تعمل وهو الأمر الذي يفاقم من تلك المشكلات، خصوصاً فيما يتعلق بكهرباء السيارة التي تكثر خلال الأمطار وتعتبر السبب الرئيسي في احتراقها.

وقال الخبير أول أحمد: إنه يجب اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر خلال الأجواء الماطرة وعدم السير بالمركبة في أماكن تجمعات المياه العميقة التي يصل فيها منسوب المياه إلى محرك المركبة ودوائرها الكهربائية، وضرورة اختيار الأماكن المرتفعة أثناء إيقاف المركبة، والتأكد من عزل الأسلاك الكهربائية المكشوفة بالمركبة.

ونوه الخبير أول أحمد إلى أن أغلب مالكي المركبات لا يتقنون فن اختيار ورشة الصيانة المناسبة، خصوصاً أن البعض ليس لديه القدرة المالية على الذهاب إلى الوكالات، حيث يلجأ البعض إلى ورش صيانة غير معروفة وقد يعتقدون أنهم يوفرون الأموال جراء شراء قطع غيار مستعملة أو غير أصلية، والحقيقة خلاف ذلك حيث لا تصمد هذه القطع كثيراً مقارنتها بمثيلاتها الأصلية وبالتالي يقوم صاحب السيارة بدفع مبالغ إضافية خلال وقت قصير، داعياً إلى اختيار الورش المتخصصة مثل ورش كهرباء السيارات فقط والورش المعتمدة لأنواع السيارات المختلفة، وكذلك دعا إلى ضرورة الحصول على المعلومات الأساسية لميكانيكا وكهرباء السيارة حتى لا يتم استغلالهم من قبل أصحاب تلك الورش.

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