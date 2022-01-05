أمطار الخير تواصل الهطول.. وانخفاض في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مثيرة للأتربة وقد تكون محملة بالغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

منخفض

ومع تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي من الغرب في طبقات الجو العليا، استمر يوم أمس هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والخفيفة أحياناً على منطقة الظفرة والعين والعاصمة أبوظبي ودبي.

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على العراد في العين كما سقطت أمطار خفيفة ومتوسطة على بوحمرا وبوحصا وليوا ومدينة زايد بمنطقة الظفرة وعلى أبوظبي وما حولها وكانت غزيرة على العجبان.

وشهدت مناطق الظاهر وطريق بدع بنت سعود وناهل والهير في العين سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وعلى فترات متقطعة، وكانت متوسطة على مطار الفجيرة وخفيفة على مطاري أبوظبي وآل مكتوم، كما هطلت أمطار متوسطة على جزيرة دلما والسمحة وجزيرة ياس ومدينة شخبوط ومدينة خليفة في أبوظبي، وكانت غزيرة على طريق دبي ـ العين وطريق أبوظبي ـ العين.

وسقطت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على طريق سويحان ـ الساد، ومتوسطة في منطقة اكسبو بدبي وجبل علي وسيح شعيب.

واستمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً تخللته السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة في جبل جيس برأس الخيمة بواقع 5.4 درجات مئوية عند الساعة 06:15 صباح يوم أمس.

استعداد

وإلى ذلك أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزيتها على مدار الساعة مع استمرار تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد وذلك عبر تجهيز الفرق الميدانية إضافة إلى توفير المعدات والآليات اللازمة لتفادي الأضرار التي تصاحب الحالة الجوية.

وأكد فهد المنصوري مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين أن البلدية وفرت 393 معدة وآلية تشمل معدات ثقيلة وصهاريج ومكائن سحب المياه موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع المناطق الرئيسية في مدينة العين.

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