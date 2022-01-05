«تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروعات تطوير وصيانة طرق في الإمارة

المصدر: الشارقة - وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي للإمارة، وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة، وتوفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين على أرضها.

وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البنى التحتية في الإمارة وتعزيز النقل الآمن، اعتمد المجلس عدداً من مشروعات تطوير وصيانة الطرق في الإمارة لتواكب أفضل معايير الأمن والسلامة وتحقيق الانسيابية المرورية.

واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي لتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم «22» لسنة 2017 بشأن تنظيم منح خدمة التمريض المنزلي لطريحي الفراش في إمارة الشارقة.

واطلع المجلس على جهود مطار الشارقة الدولي في تنفيذ أفضل المعايير الصحية العالمية في خدمات ومرافق المطار والتي تكللت في تجديد شهادة الاعتماد الصحي للمطارات التي منحت لمطار الشارقة الدولي من قبل مجلس المطارات الدولي.

ويأتي هذا الاعتماد بعد مراجعة وتقييم كافة المعايير والمتطلبات التي وضعها مجلس المطارات الدولي، إضافة إلى جهود مطار الشارقة الدولي في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تعزز من السلامة وتقدم تجربة سفر آمنة للمسافرين.

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