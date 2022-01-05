مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد أدهشت العالم وألهمت العقول

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ16 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

ودوّن سموه على مقطع فيديو لإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر «تويتر»: «16 عاماً منذ توليه مقاليد الحكم سخّرها للعمل والإنجاز. في قلبه تعيش أسرته وجميع أهل الإمارات. في فكره رؤية سابقت عصرها أدهشت العالم وألهمت العقول. أسس أفضل حكومات العالم وبنى أجمل مدن الأرض وأوصل العرب إلى المريخ. ولا زلنا في مسيرته نستلهم منه حب الصدارة وتحقيق المستحيل وإسعاد الناس».

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