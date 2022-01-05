لطيفة بنت محمد: محمد بن راشد علّمنا أن النجاح ليس له خط نهاية

المصدر: دبي ـ البيان

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باركت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الذكرى الـ16 لتولي سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي.

ودونت سموها عبر «تويتر»: «ستة عشر عاماً ونحن نسابق الزمن في حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. علمنا أن النجاح ليس له خط نهاية، وأن الأحلام تصبح واقعاً بالعمل الدؤوب، وأن تحقيق الأهداف واجب لمن يعشق الصدارة ويعشق وطنه. هو القائد الوالد الذي أبهر العالم بإصراره، بعزيمته وانتمائه لأرض اللامستحيل».

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