752 حالة تعاملت معها «إسعاف دبي» خلال ليلة رأس السنة

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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كشف خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لـ«البيان»: أن عدد الحالات التي تم التعامل معها خلال تغطية فعاليات رأس السنة وصل إلى 752 وكلها حالات بسيطة تم التعامل معها من قبل فرق العمل التي تم تخصيصها وتوزيعها في مختلف مناطق الاحتفالات.

وأوضح أن عدد الحالات التي تعاملت معها «إسعاف دبي» خلال العام الماضي وصل إلى 232.163، لافتاً إلى أن مركبات «إسعاف دبي» استطاعت تحقيق أرقام قياسية في سرعة الاستجابة للوصول إلى البلاغات، منها 19% تم الوصول لها خلال 4 دقائق، و 53% تم الوصول لها خلال 8 دقائق، مؤكداً أن معظم الدراسات والإحصاءات العالمية تشير إلى أن أقصر زمن مسجل للوصول إلى المصاب هو 8 دقائق، وكان التحدي لإسعاف دبي كسر هذا الرقم، وتم الوصول لمرضى خلال 4 دقائق فقط.

ولفت الدراي إلى أن المؤسسة تستهدف خلال العام الجاري الاستجابة لـ30% من مجمل الحالات خلال 4 دقائق فقط، بارتفاع 11% عن العام الماضي، مشدداً على أهمية هذا التحدي، لأن كل دقيقة يتم اختصارها في الوصول إلى المريض تسهم في إنقاذ الحياة.

وحول نسب التوطين في المؤسسة أوضح الدراي: أن عدد المسعفين وصل حالياً إلى 987 مسعفاً ومسعفة منهم 90 مواطناً ومواطنة، لافتاً إلى أن المؤسسة وضعت خططاً طموحة لرفع نسبة التوطين لتصل إلى 15% في السنوات القليلة القادمة، فيما بلغت نسبة التوطين في المناصب الإشرافية 98%، لافتاً إلى أن المؤسسة وضعت خطة متكاملة لاستيعاب الكوادر المواطنة في أعمالها، تطبيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتنمية قدراتهم وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم، والإسهام في إدماجهم في مجالات العمل المتوافقة مع خبراتهم المكتسبة، لافتاً إلى أن المؤسسة توفر التدريب اللازم للمتقدمين للوظائف المعلنة، والذي يساهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم كل في مجال تخصصه، وموضحاً أن إجمالي عدد الموظفين العاملين في المؤسسة يبلغ 1553 موظفاً من الأطباء والمسعفين وفنيي الطب الطارئ والإداريين.

وبين خليفة الدراي أن عدد مركبات الإسعاف في المؤسسة ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بسبب الدعم اللامحدود الذي قدمه رجال الأعمال ليصل إلى 331 مركبة تضم أكثر من 24 خدمة تخصصية، وموزعين على 120 نقطة إسعافية تغطي كافة مناطق دبي.

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