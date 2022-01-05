«ضمان» تنضم إلى «مدى» للقضاء على الأمراض المدارية المهملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت حملة «مدى» عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، لدعم الحملة على مدى 3 سنوات بصفتها شريكاً مؤسساً للحملة، إلى جانب تسخير شبكتها الواسعة النطاق لزيادة الوعي بشأن هذه الحملة العالمية المهمة.

وتنضم «ضمان» بذلك إلى قائمة الشركاء المؤسسين لحملة «مدى»، من بينهم الهلال الأحمر الإماراتي، الشريك الاستراتيجي للحملة، لدعم جهود تقديم الدعم للمتضررين من الأمراض المدارية المهملة في المجتمعات الأكثر هشاشة في العالم والقضاء على العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي، حيث جرى توقيع المذكرة من قبل نصار عبدالرؤوف المبارك، المدير العام لحملة «مدى»، وحمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، وخلفان سرحان الرميثي، مدير إدارة المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في المقر الرئيسي للشركة.

وتعليقاً على الموضوع، قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»: «يسرنا الانضمام إلى حملة «مدى» بصفتنا الشريك المؤسس، حيث تعزز الاتفاقية دورنا الفاعل في مجال دعم جهود محاربة الأمراض وزيادة الوعي حول مختلف التحديات الصحية بين أفراد المجتمع على مستوى الدولة والعالم، وهو ما يأتي في إطار الجهود والمساعي لدى الشركاء الداعمين للحملة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة على صعيد الدولة والعالم».

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