محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة الرئيس الموريتاني

المصدر: وام

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أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، اطمأن خلاله على صحته بعد الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا ..داعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ويمتعه بموفور الصحة والعافية وأن يتجاوز هذا العارض الصحي في أقرب وقت.

كما تمنى سموه للشعب الموريتاني الشقيق السلامة من كل مكروه.

من جانبه أعرب فخامة الرئيس الموريتاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة من سموه وما عبر عنه من مشاعر طيبة تجاهه وتجاه موريتانيا وشعبها، والتي تجسد عمق العلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

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