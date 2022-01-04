محمد بن زايد والرئيس المصري يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعبيهما إلى مواصلة التقدم والازدهار.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة العام الميلادي الجديد داعيين المولى عز وجل أن يكون عام خير وسلام وأن يوفق البلدين لتحقيق مزيد من التنمية والتطور ويديم عليهما الأمن والاستقرار.

كما استعرض سموه والرئيس المصري ــ خلال الاتصال ــ عدداً من القضايا والملفات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها ..مؤكدين في هذا السياق أهمية التعامل معها بمواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي وتحافظ على استدامة التنمية في دول المنطقة.

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