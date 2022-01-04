حكومتا مصر والإمارات تطلقان البرنامج القيادي لتسريع الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، والذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات في السنوات الماضية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الحكومية المتخصصة في مجالات الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية متميزة للمجتمع المصري، تعتمد التجديد المستمر والتصميم الإبداعي للخدمات الحكومية وتطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.

وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل، شارك فيها أكثر من 100 موظف من 9 جهات حكومية مصرية، ركزت على استشراف المستقبل والقطاعات الحيوية، وأساليب القيادة الاستراتيجية والصفات القيادية التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات متميزة وسريعة تفوق توقعات المتعامل.

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن تعزيز الشراكات والتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية يمثل محوراً أساسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات لمشاركة المعرفة ودعم جهود حكومات الدول الشقيقة، في بناء جيل جديد من القيادات المتميزة القادرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع تقديمها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وقال: إن البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر يبني على التجربة الإماراتية التي تم تطويرها في السنوات الماضية، لبناء القدرات وإعداد الكفاءات المستقبلية القادرة على تعزيز مهاراتها وتوظيف التكنولوجيا في التجديد والتطوير، واستباق تطلعات المتعاملين وتلبية طموحات أفراد المجتمع.

التطوير الحكومي

ومن جهته، أكد المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال التطوير الحكومي، مشيراً إلى أن من بين المحاور المهمة لهذه الشراكة جائزة مصر للتميز الحكومي وبناء القدرات والبرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

وأشار مصطفى إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، إضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل، مؤكداً أن تحسين آليات تقديم الخدمات يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وجودتها، ولافتاً إلى أن قيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل.

مواكبة

ويركز البرنامج القيادي على بناء القدرات الحكومية وإعداد الكفاءات المستقبلية من خلال عدد من المحاور الخاصة بالمهارات القيادية التي تتضمن تعزيز فهم المنتسبين ومعرفتهم بالتوجهات العالمية في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية والتكنولوجية والخدمات الحكومية، وأهمية استشراف المستقبل في العمل الحكومي، وتنمية المهارات القيادية وإدارة رأس المال البشري والاستثمار فيه، وتحسين مهارات الاتصال والتواصل، وبناء علاقات مستدامة مع الشركاء والمتعاملين.

تعزيز المعرفة

ويسعى البرنامج إلى تعزيز معرفة المنتسبين بأهمية دور الحكومة في تحقيق سعادة المجتمع، وتطبيق مبادئ ومعايير تجربة الخدمات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات، وفهم احتياجات المتعامل الحكومي وإشراكه في تصميم الخدمة، وتطبيق آليات تصميم الخدمات الحكومية للوصول إلى جودة حياة أفضل، وتبني أفضل الأدوات والحلول الناجحة في إدارة ودعم التغيير المؤسسي. كما يركز البرنامج على فهم أهمية التحول الرقمي وتجربة تصميم الخدمات الرقمية في الحكومات، واستخدام البيانات والتطبيقات الحديثة لاتخاذ قرارات تحسين تقديم الخدمات، إضافة إلى بناء مهارات التقديم والترويج والتأثير للأفكار المطروحة.

تجربة متميزة

وتناولت ورش العمل أهم 5 توجهات عالمية، وتشمل: التحولات الاقتصادية، والنمو السكاني، وتطور الوظائف، وتضخم البيانات، والتقنيات الذكية، وأثرها في العمل الحكومي، وأفراد المجتمع، ودورها في تعزيز مهارات استشراف المستقبل، والمهارات القيادية الهادفة للارتقاء بقطاع الخدمات الحكومية، وإحداث التغيير الشامل في مبادئ ومعايير تصميم تجربة الخدمات الحكومية، وتمكين أفراد المجتمع من استخدام التكنولوجيا للحصول على الخدمات الرقمية.

وناقشت ورش العمل آليات تطوير الخدمات الحكومية وتبني أحدث الوسائل التقنية لتسريع التحول الرقمي، وأهمية تعزيز مهارات الاتصال والتواصل، وبناء العلاقات المستدامة، وإدارة التغيير المؤسسي ودعمه، وأهم الأدوات التي تدعم استمرار إحداث التغيير الإيجابي.

وتطرقت الورش إلى مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021، والأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2025، لتصبح الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية وتحقق 90% نسبة رضا المتعاملين، وتقدم 90% من الخدمات عبر منصة رقمية موحدة، إضافة للعمل على تصميم تجربة خدمات متميزة عبر تحقيق أهداف سياسة المنصة الرقمية الموحدة، وأبرز مبادئ ومعايير تصميم تجربة الخدمات، وضرورة تعزيز ثقافة التميز الحكومي في خدمة المتعاملين، وإشراك أفراد المجتمع في تصميم خدمات حكومية استباقية.

وتناولت ورش العمل نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها على المستوى الحكومي في العالم، وما تمثله من قصة نجاح في تطوير منهجيات العمل الحكومي، وآلية متقدمة لتسريع ابتكار الحلول لتحديات القطاعات الحيوية من خلال منهجية تقوم على بناء فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع المعنيين، يعملون تحت سقف واحد ضمن مدة محددة بمئة يوم، لتطوير الحلول للتحديات في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وركزت ورش عمل المسرعات الحكومية التي عقدت على مدار 3 أيام على فهم منهجيات المسرعات الحكومية ودراسة أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية، وتطبيق منهجيات المسرعات في حصر التحديات وتحليل الفجوات، إضافة إلى الاستفادة من جلسات العصف الذهني في وضع الحلول المبتكرة ومحاكاة الواقع للتأكد من فعالية تطبيق الحلول، ومن ثم تطبيق دراسة تقييم الأثر واستشراف المستقبل.

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