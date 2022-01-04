شرطة دبي تتيح فرصة لـ 3 طلاب متميزين للعمل في علم الحشرات الجنائي

المصدر: دبي - البيان

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أتاحت شرطة دبي فرصة نوعية لـ 3 متدربين متميزين جامعيين للعمل المؤقت بنظام «المتعاونين» والتدريب في علم الحشرات الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والذي يعد علماً فريداً من نوعه على مستوى المنطقة، يهدف لتزويدهم بالمعرفة التطبيقية تحت إشراف الأطباء الشرعيين وخبراء ومتخصصي الأدلة الجنائية.

وحول هذا الشأن، قال المقدم الدكتور منصور البلوشي مدير إدارة البعثات والاستقطاب في شرطة دبي، المشرف العام لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات: إن القيادة العامة لشرطة دبي دأبت على الاستثمار في العقول واستقطاب الكفاءات من الشباب المجتهد والمتميز، ومنحه الفرصة للتزود بالمعلومات والمعارف والعلوم التطبيقية، والمشاركة في تقديم الأفكار والحلول والبحوث والدراسات التي تستشرف المستقبل في العمل الأمني.

استقطاب

وأوضح المقدم الدكتور البلوشي، أن إدارة البعثات والاستقطاب، استقطبت 3 من المتميزين وهم: محمد أهلي، خريج علم الأحياء الخلوية والجزيئية من جامعة الإمارات، وسارة الطيب، طالبة الطب الحيوي في جامعة الخليج الطبية، ولين جاويش، طالبة في جامعة الخليج الطبية، تخصص علوم الطب الحيوي، للعمل بنظام المتعاونين والتدريب في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والتي تعد إحدى أهم الإدارات العامة التخصصية في العمل الشرطي، وتمتلك أحدث المختبرات والممارسات، ولديها مورد بشري من أصحاب الكفاءات والخبرات العالية، كما تتميز بمكانة محلية وإقليمية وعالمية في علوم الأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

علم الحشرات الجنائي

ومن جانبها قالت، نقيب طبيب شرعي خبير دكتور سارة علي المقهوي، رئيس قسم الفحص الطبي، بإدارة الطب الشرعي، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، رئيس المشروع الاستراتيجي لإنشاء قاعدة بيانات علم الحشرات الجنائي: إن الطلبة المتعاونين يقومون بأدوار عدة، منها العمل الميداني والعمل المخبري، ويعملون أسبوعياً على التجارب من خلال وضع عينات التجارب في المواقع المحددة ويتم متابعة تلك العينات من خلال متابعة وجمع الحشرات المتواجدة على عينات التجارب ومتابعة درجات الحرارة والرطوبة في تلك المناطق بأجهزة متخصصة.

وأضافت المقهوي: يقوم الطلبة بتوثيق المعلومات المطلوبة ونقل الحشرات التي تم جمعها للمختبر لفحصها وتحديد سلالتها وعمرها ونوعيتها بالتعاون مع مختبر البلدية، ليتم عمل قاعدة البيانات على مدى سنة كاملة في مختلف البيئات، كما أن الطلبة لهم دور في كتابة الأبحاث المستقبلية بعد الانتهاء من التجارب.

وبينت المقهوي، أن علم الحشرات الجنائي مبني على توظيف الحشرات في القضايا

والتحقيقات الجنائية بهدف كشفها، وأصبح أداة مهمة في المساندة في فك غموض القضايا.

ومن جانبه أشار الملازم حسين المرزوقي، من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، إلى أن علم الحشرات أحد العلوم المهمة وعلم جنائي مساند في تحديد زمن حالات الوفاة، يتم توظيفه في خدمة القضايا الجنائية من خلال القيام بتجارب وإجراءات يتم اختبارها وفقاً للمناطق والبيئات المختلفة.

إيفاد

وذكرت شيخة الجناحي رئيسة قسم التخطيط والبرامج بإدارة البعثات والاستقطاب: أن منصة «إيفاد» أصبحت مقصداً مهماً لطلبة الجامعات كونها توفر لهم مختلف أنواع التدريب والعمل بنظام المتعاونين، حيث يعد علم الحشرات أحد التخصصات الفريدة والنوعية التي تطبقها شرطة دبي، وإتاحة هذا المجال للطلبة يعكس مدى مساهمة وحرص شرطة دبي على دعم الطلبة في مختلف المجالات.

نبذة

تعتبر «إيفاد» منصة ذكية تفاعلية شاملة جامعة لكافة الطلبة الدارسين من منتسبي شرطة دبي ومختلف طلبة الجامعات في الدولة، وبلغ عدد طلبة الجامعات المنضمين إلى المنصة 11 ألفاً و512 طالباً.

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