86 % رضا متعاملي «طرق دبي» على «حافلة تحت الطلب»

المصدر: دبي - البيان

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سجلت خدمة «حافلة تحت الطلب» من هيئة الطرق والمواصلات في دبي نمواً كبيراً في عدد الركاب المتنقلين على متن هذه الحافلات بلغ 603 آلاف و52 راكباً منذ انطلاق هذه الخدمة في فبراير 2020 وحتى نهاية العام 2021. وسجلت الخدمة زيادة ملحوظة في عدد الركاب في العام 2021 مقارنة مع العام 2020، حيث بلغ عددهم 428 ألفاً و377 راكباً في العام 2021 مقارنة بـ174 ألفاً و675 راكباً في العام 2020. وبلغت نسبة الرضا عن الخدمة 86%.

وتفصيلاً، قال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: شهدت خدمة «حافلة تحت الطلب» إقبالاً منقطع النظير في الطلب عليها خاصة وأنها تغطي مناطق حيوية في إمارة دبي، بالإضافة إلى مرورها بمحطة مترو ومحطة ترام، مما يسهل على الركاب التنقل إلى وجهاتهم بسرعة وأمان.

وأضاف شاكري بأن 13 حافلة صغيرة تعمل في تقديم الخدمة إلى الجمهور حالياً وتغطي مناطق مختلفة في إمارة دبي، وتعتبر من وسائل التنقل المريحة وتتناسب مع احتياجات الجمهور، ومن السهل الوصول إليها وذات مسار مرن يجعلها أكثر ملاءمة لبعض الفئات، كما أن استراتيجية وأهداف المبادرة تشمل خدمة المناطق ذات الطلب المنخفض على النقل الجماعي، وتخفيض النفقات التشغيلية بفضل جداول الخدمة الثابتة.

ومن الفوائد الأخرى لخدمة «حافلة تحت الطلب» ما يتعلق بالمتعامل والتشغيل والبيئة، حيث إن هذه الحافلات تعمل على تقليل مسافة المشي ووقت الانتظار للمتعاملين، وتحسين تجربتهم من خلال استخدام حافلات ذات جودة عالية. وبالنسبة للتشغيل، فإنّ الحافلة أصغر وأقل استهلاكاً للوقود ونظام الجدولة الذكي الخاص بالمبادرة يعمل على تقليل الكيلومترات المهدورة. وبالنسبة للبيئة، تسهم المبادرة في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة.

مسارات

تقدم خدمة «حافلة تحت الطلب» من خلال التطبيق الذكي Dubai Bus on Demand المتوفر في «أبل ستور وغوغل بلاي ستور» على الهواتف والأجهزة الذكية، وتمر الحافلات، التي تتسع لــ 10 ركاب عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب نقطة من أماكن وجودهم.

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